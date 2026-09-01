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Пронедра

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Риск попадания PFAS через морские брызги оказался ниже прежних оценок

Риск попадания PFAS через морские брызги оказался ниже прежних оценок

Новое исследование, опубликованное в сентябре 2026 года, ставит под сомнение широко распространённые оценки риска воздействия полифторалкильных веществ (PFAS) через морские аэрозоли.

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