Риск попадания PFAS через морские брызги оказался ниже прежних оценок

Новое исследование, опубликованное в сентябре 2026 года, ставит под сомнение широко распространённые оценки риска воздействия полифторалкильных веществ (PFAS) через морские аэрозоли.
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