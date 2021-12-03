Медведев обыграл Имера и принес сборной России путевку в полуфинал Кубка Дэвиса

Россиянин Даниил Медведев в составе сборной России одолел соперника Микаэля Имера (6:4, 6:4). Таким образом команда обыграла сборную Швеции в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса, сообщает 2 декабря «Спорт-Экспресс» Матч длился один час и 14 минут.
Россиянин Даниил Медведев в составе сборной России одолел соперника Микаэля Имера (6:4, 6:4). Таким образом команда обыграла сборную Швеции в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса, сообщает 2 декабря «Спорт-Экспресс» Матч длился один час и 14 минут.
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