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Медведев обыграл Имера и принес сборной России путевку в полуфинал Кубка Дэвиса

Медведев обыграл Имера и принес сборной России путевку в полуфинал Кубка Дэвиса

Россиянин Даниил Медведев в составе сборной России одолел соперника Микаэля Имера (6:4, 6:4). Таким образом команда обыграла сборную Швеции в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса, сообщает 2 декабря «Спорт-Экспресс» Матч длился один час и 14 минут.

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