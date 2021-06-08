В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при строительстве жилья

На контроле Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю находилось расследование уголовного дела, возбужденного следственным отделением ОМВД России по городу Горячий Ключ в отношении 60-летнего жителя города Кореновска, по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».