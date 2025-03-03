Психолог Якушева дала советы по выбору подарка на 8 марта

Понедельник, 3 марта. «Крым 24».Подарок на 8 марта необязательно должен быть очень дорогостоящим, однако он должен соответствовать интересам женщины, которой он преподносится, и вызывать у неё только тёплые эмоции.
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