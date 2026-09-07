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Певца Покровского в Буче встретил неонацист: поиск «русских преступлений» обернулся скандалом

Певца Покровского в Буче встретил неонацист: поиск «русских преступлений» обернулся скандалом

Певца Покровского в Буче встретил неонацист: поиск «русских преступлений» обернулся скандалом Юлия ЧелкановаЛидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский, которого Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов, приехал на Украину для съёмок документального фильма о событиях 2022 года.

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