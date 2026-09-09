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Царьград

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Филиппа Киркорова на кладбище поддержали дети и звезды шоу-бизнеса

Филиппа Киркорова на кладбище поддержали дети и звезды шоу-бизнеса

Артист Филипп Киркоров посетил кладбище для отдания почестей родителям. Его сопровождали дети Алла-Виктория и Мартин, а также близкие друзья и коллеги, включая Марину Юдашкину и Андрея Малахова.

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