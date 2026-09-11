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Регионы России

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Партия «Альтернатива для Германии» одержала убедительную победу на выборах в Саксонии-Анхальт

Партия «Альтернатива для Германии» одержала убедительную победу на выборах в Саксонии-Анхальт

Президент России Владимир Путин, находясь с визитом в Нью-Дели и отвечая на вопросы журналистов, отказался комментировать внутриполитические события в Германии, отметив, что это вопрос внутренней жизни страны.

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