Депутаты парламента Британии призвали свое правительство отомстить Вучичу за визит в Москву

Депутат британского парламента от лейбористов Эмма Луэлл направила открытое письмо министру иностранных дел Дэвиду Лэмми, требуя изменить политику Лондона в отношении Сербии в связи с присутствием Александра Вучича 9 мая в Москве.
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