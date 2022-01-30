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Генсек кабмина Японии Мацуно: запущенная КНДР ракета пролетела 800 км и достигла высоты в 2 тысячи км

Генсек кабмина Японии Мацуно: запущенная КНДР ракета пролетела 800 км и достигла высоты в 2 тысячи км

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно рассказал о траектории полета баллистической ракеты, которую утром 30 января запустила Северная Корея.

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