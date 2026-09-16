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Аргументы и Факты

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Эксперт Береснев назвал главный риск развития ИИ в ближайшее время

Эксперт Береснев назвал главный риск развития ИИ в ближайшее время

Основная угроза от искусственного интеллекта в ближайшей перспективе связана не с выходом алгоритмов из-под контроля, а с их использованием в информационных и кибервойнах, заявил RT эксперт по развитию искусственного интеллекта Вячеслав Береснев.

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