Эксперт Береснев назвал главный риск развития ИИ в ближайшее время

Основная угроза от искусственного интеллекта в ближайшей перспективе связана не с выходом алгоритмов из-под контроля, а с их использованием в информационных и кибервойнах, заявил RT эксперт по развитию искусственного интеллекта Вячеслав Береснев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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