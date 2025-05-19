По словам Дженсена, китайское продолжение H20 от Nvidia не будет основано на Hopper

Следующий ИИ-ускоритель Nvidia для китайского рынка, после недавнего запрета на выпуск HGX H20, не будет основан на архитектуре Hopper, сообщает Reuters со ссылкой на тайваньский телевизионный выпуск новостей с участием Дженсена Хуанга.
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