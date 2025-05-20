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Царьград

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Женщина в хиджабе рассказала, почему пнула чужого ребёнка на качелях

Женщина в хиджабе рассказала, почему пнула чужого ребёнка на качелях

Конфликт произошел на детской площадке в Тюмени.В социальных сетях активно обсуждается видеоролик, на котором женщина в хиджабе вмешивается в детский конфликт на площадке.

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Комментарии
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Марина Трянина
пусть эти замотшки живут в резервациях весте со своими выродками и туда же переселить яжематерей.... они там поубивают друг друга
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15 час.
Александр Котов
Гнать поганой метлой этих хиджабисток с земли русской!
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15 час.
АЛ
Александр Лагуткин
Посадить эту обезьяну за нанесение телесных повреждений ребенку. И лечение пусть она оплачивает вместе с моральным ущербом родителям. Будет в следующий раз думать, прежде чем детей пинать.
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15 час.
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