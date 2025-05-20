Женщина в хиджабе рассказала, почему пнула чужого ребёнка на качелях

пусть эти замотшки живут в резервациях весте со своими выродками и туда же переселить яжематерей.... они там поубивают друг друга

АЛ

Александр Лагуткин

Посадить эту обезьяну за нанесение телесных повреждений ребенку. И лечение пусть она оплачивает вместе с моральным ущербом родителям. Будет в следующий раз думать, прежде чем детей пинать.