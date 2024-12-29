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«Здесь был Вася!» Простой работяга стал борцом с олигархами и звездой российской политики. В чем секрет успеха Василия Шандыбина?

«Здесь был Вася!» Простой работяга стал борцом с олигархами и звездой российской политики. В чем секрет успеха Василия Шандыбина?

30 декабря 2009 года, ровно 15 лет назад, не стало Василия Шандыбина — брутального коммуниста из Брянска, грозы российских олигархов и конкурента Владимира Жириновского за звание главной суперзвезды Госдумы на рубеже веков.

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