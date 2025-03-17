Россия не станет отказываться от своих изначальных требований по урегулированию конфликта на Украине в случае временного прекращения огня.
На Западе считают, что Россия не станет отказываться от требований по Украине
Комментарии
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Sergey
даже в случае временного прекращения огня...... все к этому идет..... А потом, нас (обманули)! это было не раз! Минск1 Минск2, Турция.....
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18 час.
Владимир Алтайцев
Правильно считают. Россия не будет останавливаться на достигнутом. Наша Россия ещё не достигла своих целей. А цель на Уукраине - выйти на границы СССР.
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5 час.
Андрей Бедный
Капитана Очевидность пригласили поработать? )))
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3 час.
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