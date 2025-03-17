Политика как он...
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Политика как она есть

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На Западе считают, что Россия не станет отказываться от требований по Украине

На Западе считают, что Россия не станет отказываться от требований по Украине

Россия не станет отказываться от своих изначальных требований по урегулированию конфликта на Украине в случае временного прекращения огня.

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Комментарии
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Sergey
даже в случае временного прекращения огня......  все к этому идет..... А потом, нас (обманули)! это было не раз! Минск1 Минск2, Турция.....
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18 час.
Владимир Алтайцев
Правильно  считают. Россия  не  будет  останавливаться  на  достигнутом. Наша  Россия  ещё  не  достигла  своих целей. А  цель на Уукраине - выйти на  границы  СССР.
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5 час.
Андрей Бедный
Капитана Очевидность пригласили поработать? )))
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3 час.
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