ВС РФ поразили в Одессе логистические центры «Пальма» и «Новая линия»

Российские ВКС нанесли очередную серию массированных ударов беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре Украины, морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны.
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