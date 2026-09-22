Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ВС РФ поразили в Одессе логистические центры «Пальма» и «Новая линия»

ВС РФ поразили в Одессе логистические центры «Пальма» и «Новая линия»

Российские ВКС нанесли очередную серию массированных ударов беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре Украины, морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны.

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