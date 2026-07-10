Сила в правде
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Сила в правде

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ФСБ сорвала новую «Паутину»: 13 умных дронов с ИИ уже ждали сигнала у аэродрома Ростова, но один сознательный россиянин всё изменил

ФСБ сорвала новую «Паутину»: 13 умных дронов с ИИ уже ждали сигнала у аэродрома Ростова, но один сознательный россиянин всё изменил

В Ростовской области предотвращен мощный удар по военному аэродрому. 13 FPV-дронов с ИИ, килограммами взрывчатки и автономным наведением уже лежали в тайнике.

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