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Стеф Карри, Маркус Смарт и Эл Хорфорд – в подборке лучших передач финальной серии НБА

Стеф Карри, Маркус Смарт и Эл Хорфорд – в подборке лучших передач финальной серии НБА

НБА представила подборку лучших передач финальной серии «Голден Стэйт» – «Бостон» (4-2). В видео попали эпизоды с участием Стефена Карри, Маркуса Смарта и Эла Хорфорда.

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