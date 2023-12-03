"Праздник резко накрылся": жесткая схема мошенничества перед Новым годом набирает обороты

Жесткая схема мошенничества перед Новым годом набирает обороты. Полиция Владивостока призывает граждан, готовясь к праздникам, не терять бдительности Как рассказали в tg — канале prim_police (18+), с заявлением в полицию обратилась 39-летняя местная жительница.