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Закон, порядок, государство

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"Праздник резко накрылся": жесткая схема мошенничества перед Новым годом набирает обороты

"Праздник резко накрылся": жесткая схема мошенничества перед Новым годом набирает обороты

Жесткая схема мошенничества перед Новым годом набирает обороты. Полиция Владивостока призывает граждан, готовясь к праздникам, не терять бдительности Как рассказали в tg — канале prim_police (18+), с заявлением в полицию обратилась 39-летняя местная жительница.

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Комментарии
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Boris Borisov
Потому, что дома надо праздновать, дома ! А не дачи снимать !
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