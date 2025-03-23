Весна пришла, солнце подсушило землю и асфальт. Дождей нет. Как итог - пылевые бури. Читательница Мойки78 сделала фото на 7-м км КАД днем 23 марта.
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Весна пришла, солнце подсушило землю и асфальт. Дождей нет. Как итог - пылевые бури. Читательница Мойки78 сделала фото на 7-м км КАД днем 23 марта.