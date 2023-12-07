Свердловские силовики рассказали о семье, в которой погиб грудной ребенок

Свердловская семья, в которой 3 декабря погиб грудной ребенок, считается благополучной. Отец погибшего малыша работает на одного из предпринимателей в Серовском районе, а мать — безработная, занимается воспитанием детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии