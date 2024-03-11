Ученые изучают связь между мигренью и движением

Исследование, проведенное учеными из Медицинского центра Бет Исраэль Диаконесса (Beth Israel Deaconess Medical Center, BIDMC), предлагает новое понимание механизмов боли при мигрени, в частности, усиления мигренозных головных болей при движении.
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