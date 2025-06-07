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Военное обозрение

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Агентство оборонных закупок Украины: Никакой нехватки FPV-дронов быть не может, у нас контракт на 2,3 млн единиц

Агентство оборонных закупок Украины: Никакой нехватки FPV-дронов быть не может, у нас контракт на 2,3 млн единиц

На самой Украине сами же опровергают факт проблемы с FPV-дронами в бригадах.

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