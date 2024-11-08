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iPhone 15 лидирует в мировых продажах смартфонов в третьем квартале 2024

iPhone 15 лидирует в мировых продажах смартфонов в третьем квартале 2024

Базовый iPhone 15 стал лидером мировых продаж в третьем квартале 2024 года, следом идут iPhone 15 Pro Max и Pro.

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