Джордж Рассел: В спринте будет сложно, удержать бы второе место.LAT Images / MercedesГонщик Mercedes Джордж Рассел остался доволен вторым местом по итогам спринтерской квалификации Гран При Сингапура, но признал, что эффективность обновлённой машины пока вызывает вопросы.
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