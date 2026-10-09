Джордж Рассел: В спринте будет сложно, удержать бы второе место.LAT Images / MercedesГонщик Mercedes Джордж Рассел остался доволен вторым местом по итогам спринтерской квалификации Гран При Сингапура, но признал, что эффективность обновлённой машины пока вызывает вопросы.