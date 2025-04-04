Почему Владимир Басов забрал детей у жены и воспитывал их в одиночку

Владимир Басов — это замечательный актер (а также режиссер), который запомнился нам по многим известным фильмам, даже если он появлялся там буквально в одной сцене, ведь своим появлением он запросто мог перетянуть всё внимание зрителя на себя.
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