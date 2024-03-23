Белорусские спецслужбы помогли РФ не выпустить напавших на «Крокус» за границу

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой сообщил, что белорусские спецслужбы активно сотрудничали с Российской Федерацией после теракта в Подмосковном «Крокус Сити Холле», чтобы предотвратить побег террористов через общую границу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии