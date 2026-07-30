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Россия отвергла одностороннее расширение США границ континентального шельфа

Россия отвергла одностороннее расширение США границ континентального шельфа

На сессии МОМД в Кингстоне российская делегация заявила о несоответствии действий Вашингтона международной практике На 31‑й сессии Ассамблеи Международного органа по морскому дну российская делегация заявила о непризнании расширения США границ континентального шельфа, совершенного в одностороннем порядке.

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