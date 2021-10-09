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Во сколько обходится владение личным автомобилем в разных странах мира?

Во сколько обходится владение личным автомобилем в разных странах мира?

Многие не представляют, насколько сложно содержать личное транспортное средство. В представлении большинства, автомобиль нуждается только в заправке топливом и периодической замене моторного масла, а все остальное может подождать до лучших времен.

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