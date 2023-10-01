Мигрант домогался семилетнего мальчика в помещении барбершопа на Парнасе

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В субботу в службу «112» позвонила 30-летняя женщина и сообщила о том, что в помещении барбершопа «Стиль» на улице Фёдора Абрамова неизвестный совершил в отношении её сына 2016 года рождения насильственные действия сексуального характера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии