Мигрант домогался семилетнего мальчика в помещении барбершопа на Парнасе

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В субботу в службу «112» позвонила 30-летняя женщина и сообщила о том, что в помещении барбершопа «Стиль» на улице Фёдора Абрамова неизвестный совершил в отношении её сына 2016 года рождения насильственные действия сексуального характера.