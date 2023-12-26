Диаз намекнул на желание взять реванш у Эдвардса на UFC 300

«300», – подписал пост в соцсетях Нейт Диаз, выложив момент с боя против Леона Эдвардса. Напомним, Эдвардс и Диаз дрались летом-2021, тогда Леон победил единогласным решением судей, но был близок к проигрышу нокаутом в пятом раунде.