Украинская наглость: у Зеленского призвали Запад делать более дешёвые системы ПВО

Советник главы администрации Зеленского Михаил Подоляк призвал Запад производить более дешевые зенитные системы, поскольку ракеты «Patriot», SAMP/T, NASAMS и IRIS-T слишком дороги, чтобы сбивать ими беспилотники-камикадзе «Герань-2».
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