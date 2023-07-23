БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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УСТРАНЕНИЕ КИЕВСКИХ ЭЛИТ И СЕКРЕТНАЯ ТАКТИКА ВСУ. ЗАКУЛИСЬЕ СВО РАСКРЫЛ ПИНЧУК

УСТРАНЕНИЕ КИЕВСКИХ ЭЛИТ И СЕКРЕТНАЯ ТАКТИКА ВСУ. ЗАКУЛИСЬЕ СВО РАСКРЫЛ ПИНЧУК

ФОТО: ЦАРЬГРАД. ЛЮБОВЬ БЕЛИКОВА За полтора года СВО у многих в России накопилось достаточное количество вопросов.

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Комментарии
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Сергей Ипатов
&quot;Кто-то из лиц, принимающих решения, полагает, что устранение конкретных персоналий в этом конфликте позволит обвинить...&quot;.                                  Саддама помнится формально не американцы казнили, но все знают что это они стояли за этим. Почему бы не применить такой же маневр, за одно и должок бы вернули за этого парня?
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