УСТРАНЕНИЕ КИЕВСКИХ ЭЛИТ И СЕКРЕТНАЯ ТАКТИКА ВСУ. ЗАКУЛИСЬЕ СВО РАСКРЫЛ ПИНЧУК

Сергей Ипатов

"Кто-то из лиц, принимающих решения, полагает, что устранение конкретных персоналий в этом конфликте позволит обвинить...". Саддама помнится формально не американцы казнили, но все знают что это они стояли за этим. Почему бы не применить такой же маневр, за одно и должок бы вернули за этого парня?