SpaceX в среднем запускала ракету каждые четыре дня в 2023 году — всего 96 успешных пусковКомпания Илона Маска (Elon Musk) SpaceX побила собственный рекорд по числу орбитальных запусков ракет: в 2023 году она совершила 96 успешных миссий — в среднем получается по одной каждые четыре дня.
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