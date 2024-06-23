Психиатр объяснил, что опасно употреблять при приеме антидепрессантов

Главное условие – отказ от алкоголя Антидепрессанты нужно принимать по определенным правилам, а о некоторых напитках на время лечения вообще стоит забыть, рассказал психотерапевт Алексей Вилков изданию «Вечерняя Москва».
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