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С нами не соскучишься!

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  • РОМАН Молчанов
    С трудом верится.В 21 влюбился в 9...
  • Михаил Е
    Конечно шахидский жилет не настоящий, оборудован "пластиковыми проводами" 😆Самые необычные в...
  • Валерий Протасов
    Судьбы людские неисповедимы. Почуйте с миром!В 21 влюбился в 9...

В 21 влюбился в 9-летнюю девочку, а пока она росла, зарабатывал деньги, чтобы сделать ей предложение

В 21 влюбился в 9-летнюю девочку, а пока она росла, зарабатывал деньги, чтобы сделать ей предложение

История любви и жизни этой супружеской пары для многих была и остается загадкой. Художник Архип Куинджи, считавшийся одним из лучших мастеров в передаче игры света и тени, чье творчество пользовалось большой популярностью, и его прекрасно образованная супруга Вера, предпочитавшая жить в тени мужа, вели довольно скромный образ жизни.

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Комментарии
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Валерий Протасов
Судьбы людские неисповедимы. Почуйте с миром!
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17 час.
РОМАН Молчанов
С трудом верится.
Ответить
9 час.

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