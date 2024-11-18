В 21 влюбился в 9-летнюю девочку, а пока она росла, зарабатывал деньги, чтобы сделать ей предложение

История любви и жизни этой супружеской пары для многих была и остается загадкой. Художник Архип Куинджи, считавшийся одним из лучших мастеров в передаче игры света и тени, чье творчество пользовалось большой популярностью, и его прекрасно образованная супруга Вера, предпочитавшая жить в тени мужа, вели довольно скромный образ жизни.