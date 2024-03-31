Удивила родных быстрым ужином! Мясные рулетики с начинкой без духовки

Вкуснейший и очень простой рецепт! Мясные рулетики с начинкой — это быстро, вкусно и просто. Берите любое мясо, а также меняйте составляющие начинки, чтобы каждый раз удивлять новым блюдом! Рулетики хороши с любым гарниром на ваш вкус.
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