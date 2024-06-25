ТАСС: очередные взрывы произошли в Белгороде

В регионе до этого объявили опасность атаки БПЛА Звуки взрывов послышались в Белгороде на фоне вновь объявленной в Белгородской области опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает корреспондент информационного агентства ТАСС.
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