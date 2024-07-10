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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Англия с 41-й по 88-ю минуту ни разу не пробила по воротам Нидерландов. Гол Уоткинса на 91-й – 1-й удар англичан в створ во 2-м тайме полуфинала Евро

Англия с 41-й по 88-ю минуту ни разу не пробила по воротам Нидерландов. Гол Уоткинса на 91-й – 1-й удар англичан в створ во 2-м тайме полуфинала Евро

Команда под руководством Гарета Саутгейта обыграла сборную Нидерландов (2:1) в полуфинале Евро-2024.  Победный гол форварда «Виллы» Олли Уоткинса на 91-й минуте матча стал первым ударом англичан в створ ворот нидерландской сборной по ходу второго тайма.

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