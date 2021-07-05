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В Якутии ждут вертолёты и вызывают дожди для тушения лесных пожаров

Слождная ситуация с лесными пожарами в Якутии. По обращению главы Якутии Айсена Николаева, МЧС и Минобороны РФ в регион направили вертолёты, а также самолёт Ан-26 «Циклон» с подвесным оборудованием «ВЕЕР» для искусственного вызывания осадков.

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