В Якутии ждут вертолёты и вызывают дожди для тушения лесных пожаров

Слождная ситуация с лесными пожарами в Якутии. По обращению главы Якутии Айсена Николаева, МЧС и Минобороны РФ в регион направили вертолёты, а также самолёт Ан-26 «Циклон» с подвесным оборудованием «ВЕЕР» для искусственного вызывания осадков.