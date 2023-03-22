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Закрытие парков в Петербурге: почему большинство известных парков не работает

Закрытие парков в Петербурге: почему большинство известных парков не работает

Рассказываем, почему часть парков в Петербурге и Ленобласти закрыты и когда они откроются.Петербургские парки, скверы и сады начали закрываться на период весенней просушки, чтобы восстановить поврежденные газоны и дорожки после сезона таяния снега.

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