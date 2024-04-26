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С апреля в Астраханской области у рыболовов-любителей изъяли более 2000 запрещенных орудий лова

С апреля в Астраханской области у рыболовов-любителей изъяли более 2000 запрещенных орудий лова

Выписаны штрафы почти на полмиллиона рублей. На заседании межведомственной комиссии в туристический сезон губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину доложили о промежуточных итогах контролирующих мероприятий за рыболовами-любителями за период с 1 по 22 апреля.

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