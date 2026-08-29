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Газета.ру

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В Казани открыли интерактивный музей техники на базе самолета Ту-144

В Казани открыли интерактивный музей техники на базе самолета Ту-144

В Казанском национальном исследовательском техническом университете им. Туполева - КАИ состоялось открытие интерактивного музея, посвященного самолету Ту-144.

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