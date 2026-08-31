ЕС готовится принять крупнейший пакет санкций против России

Европейский союз планирует принять новый крупный пакет санкций против России в середине октября. Согласно информации, опубликованной изданием Politico со ссылкой на дипломатов, в список санкций могут войти около 1600 физических и юридических лиц, в том числе 800 россиян и 800 компаний.