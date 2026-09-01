Происшествия
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Происшествия

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Информация пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области

В ходе мониторинга в социальных сетях была выявлена публикация, в которой говорится о сорока заявлениях в полицию по факту неправомерных действий несовершеннолетних в Кировском районе Новосибирска.

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