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Всё, лишь бы не воевать: Bild неожиданно заговорил о потерях Украины - В ВСУ неспокойно

Всё, лишь бы не воевать: Bild неожиданно заговорил о потерях Украины - В ВСУ неспокойно

Немецкий Bild неожиданно заговорил о потерях Украины - в ВСУ неспокойно, о чём свидетельствует репортаж Юлиана Репке.

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