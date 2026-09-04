Успехи России Украина на глазах всего мира исполняет невиданный финт: она откровенно угрожает сбивать своими беспилотниками чужие самолёт, но при этом нагло уверяет, что никому не угрожает.
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