В Японии изобрели технологию получения энергии из воды и света

В настоящее время основное производство водорода осуществляется на основе природного газа. Однако японские ученые из Университета Синшу представили инновационную технологию для получения водородного топлива непосредственно из солнечного света и воды, без использования ископаемого топлива.
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