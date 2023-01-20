После освобождения Клещеевки бои активнее смещаются к центру Артёмовска

Поступают сообщения об активизации продвижения российских подразделений в Артёмовске. Связано это, судя по всему, с тем, что накануне бойцами ЧВК «Вагнер» был полностью освобождён населённый пункт Клещеевка, который являлся своеобразным замком на входе в город с юго-западного направления.