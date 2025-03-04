Медведева услуга: кто фаворит теннисных турниров в Индиан-Уэллсе и Майами

В марте в США пройдут самые статусные теннисные турниры после Открытого чемпионата Австралии. С учетом того, что в них не принимает участия дисквалифицированный за допинг лидер рейтинга Янник Синнер, мастерсы в Индиан-Уэллсе и Майами открывают неплохие возможности для игроков из первой десятки.