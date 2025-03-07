Депутат Останина предложила ввести экспертизу для кукол с гробами

Продажа детских кукол с игрушечными гробами должна сопровождаться психологической экспертизой. Об этом заявила глава комитета Государственной думы по делам семьи Нина Останина в беседе с Национальной Службой Новостей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии